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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» недовольны положением Сутормина и Чистякова в «Сочи»

20 Мая 2024 • 10:49 Комментировать
Сочи
2:3
Краснодар

Советник председателя правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос о количестве игровой практики игроков команды Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова в «Сочи», за который они выступают на правах аренды. По словам функционера, беседа с футболистами у него была, дальше всё зависит от них самих.

«Могу сказать, что общался с Лёшей и Димой. Для нас как для «Зенита» - не очень хорошо, когда игроки сидят на скамейке. Но будем следить за ними дальше», - цитирует Зырянова «Чемпионат».

В текущем сезоне Сутормин провёл девять матчей за сочинцев, в которых отметился двумя забитыми мячами. На счету Чистякова шесть матчей, и все - без результативных действий.

«Сочи» потерял шансы сохранить прописку в РПЛ.

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Зенит Константин Зырянов Сочи Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин ещё теги

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