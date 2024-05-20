В «Зените» недовольны положением Сутормина и Чистякова в «Сочи»

Советник председателя правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос о количестве игровой практики игроков команды Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова в «Сочи», за который они выступают на правах аренды. По словам функционера, беседа с футболистами у него была, дальше всё зависит от них самих.

«Могу сказать, что общался с Лёшей и Димой. Для нас как для «Зенита» - не очень хорошо, когда игроки сидят на скамейке. Но будем следить за ними дальше», - цитирует Зырянова «Чемпионат».

В текущем сезоне Сутормин провёл девять матчей за сочинцев, в которых отметился двумя забитыми мячами. На счету Чистякова шесть матчей, и все - без результативных действий.

«Сочи» потерял шансы сохранить прописку в РПЛ.