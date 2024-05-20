Силкин: «В РПЛ везут иностранцев не первой свежести»

Российский тренер Сергей Силкин высказался об уровне легионеров, выступающих в Премьер-лиге.
«Зачем нужны иностранцы, которые сидят на лавке? Мне кажется, прошли времена, когда в Россию привозили футболистов не по спортивному принципу. Нам везут иностранцев не первой свежести», - передает слова эксперта Legalbet.
Перед заключительным туром чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает московское «Динамо», на счету которого 56 баллов. На второй строчке с отставанием в два очка находится петербургский «Зенит». Топ-3 замыкает «Краснодар» (53).
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