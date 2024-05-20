Кордоба: «Меня не беспокоит то, что я не забиваю в нескольких играх»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о победе в матче 29-го тура РПЛ против «Сочи» (3:2).

По словам колумбийского футболиста, он доволен игрой своей команды и не расстраивается, что не может забить на протяжении нескольких матчей подряд.

«Я доволен тем, как «Краснодар» сыграл против «Сочи», мы точно заслужили победу. Меня не беспокоит то, что я не забиваю в нескольких играх, главное — игра команды и её успех», — цитирует Кордобу «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кордоба провёл за «Краснодар» 31 матч, забил 17 голов и отдал шесть результативных передач. После 29 туров РПЛ «быки» занимают третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 53 набранных очка. От лидирующего «Динамо» южане сейчас отстают на три балла.