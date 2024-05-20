Капитан «Крыльев Советов» обратился к болельщикам с извинениями

«Уважаемые болельщики! От лица команды хотелось бы извиниться за поражение. После матча мы пообщались очень серьёзно. Обещаем, что в матче с «Пари НН» не будет равнодушных. Мы отдадим все силы», - написал футболист в своих социальных сетях.