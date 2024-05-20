Капитан «Крыльев Советов» обратился к болельщикам с извинениями

Капитан самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков извинился перед болельщиками команды за крупное поражение от московского «Динамо» (1:4) в матче 29-го тура чемпионата России.
«Уважаемые болельщики! От лица команды хотелось бы извиниться за поражение. После матча мы пообщались очень серьёзно. Обещаем, что в матче с «Пари НН» не будет равнодушных. Мы отдадим все силы», - написал футболист в своих социальных сетях.
Матч между «Крыльями Советов» и «Пари НН» состоится 25 мая на стадионе в Самаре. Перед этой встречей хозяева занимают девятое место в турнирной таблице, а гости находятся на 14-й строчке.
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