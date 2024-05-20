Ташуев: «Говорят, что Морено — топ-тренер, а где результат, дорогой мой?»

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев поделился мнением о наставнике «Сочи» Роберте Морено.

Напомним, после 29 туров РПЛ южане занимают последнее 16-е место в турнирной таблице и уже лишились шансов сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.

«Слово «жалость» по отношению к «Сочи» неприемлемо. Зимой команда сильно укрепилась, но задачу не решила. Говорят, что Морено — топ-тренер, а где результат, дорогой мой?» — цитирует Ташуева «РБ Спорт».

Морено возглавил «Сочи» минувшей зимой. Отметим, что до этого специалист работал в «Барселоне», «Гранате», «Монако» и национальной сборной Испании.