Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне

Наставник «Ростова» Валерий Карпин пообщался с представителями СМИ после домашнего матча с «Балтикой». «Жёлто-синие» отпраздновали победу над гостями из Калининграда со счетом 2:1.

Как сообщает телеканал «Матч ТВ», специалист оценил свою работу в этом сезоне на четверку. Кроме того, Карпин заявил, что продолжит работу в «Ростове» в следующем сезоне.

После 29 туров Российской премьер-лиги команда набрала 43 балла и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. В заключительном матче чемпионата страны подопечные Карпина на выезде встретятся с петербургским «Зенитом».