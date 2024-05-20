Байрамян: «Ростов» смог реабилитироваться перед болельщиками»

Хавбек «Ростова» Хорен Байрамян высказался о домашней победе над калининградской «Балтикой» в матче 29-го тура Премьер-лиги. «Жёлто-синие» выиграли со счетом 2:1.

«Мы должны на каждую игру выходить и стараться выигрывать. Последние две игры неудачно сыграли и хотели в заключительной встрече на «Ростов Арене» реабилитироваться перед болельщиками. У нас это получилось», - цитирует полузащитника «РБ Спорт».

Перед заключительным туром чемпионата России «Ростов» с 43 баллами занимает шестое место в турнирной таблице. В последнем матче сезона подопечные Валерия Карпина на выезде сыграют с петербургским «Зенитом».