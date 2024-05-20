Агент Заболотного: «Николай точно останется в «Сочи»

Антон Синьков, агент вратаря «Сочи» Николая Заболотного, заявил, что контракт футболиста с клубом был автоматически продлён ещё на сезон, поэтому летом он не покинет команду.

«Контракт Заболотного с «Сочи» автоматически продлился ещё на год, поскольку Николай выполнил все необходимые условия. Он точно останется в клубе», — цитирует Синькова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 34-летний Заболотный провёл за «Сочи» 21 матч, пропустил 31 гол и в пяти встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Отметим, что сочинцы не смогли сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведут в Мелбет-Первой лиге.