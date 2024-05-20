Джикия - о планах на будущее: «Это меня точно не смутит»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия готов выступать практически за любую команду РПЛ, невзирая ни на какие сложности, в том числе, связанные с логистикой. Об этом рассказал сам капитан «красно-белых».

«Приоритет - играть в футбол. Что касается «Ростова», я очень люблю ездить. Очень люблю поезда, автобусы, автомобили. Люблю дальние поездки. И это меня точно не смутит», - цитирует футболиста «РБ Спорт».

Также Георгий отметил, что его представитель Вадим Шпинёв уже вовсю работает над поиском новой команды.

Джикия провёл в «Спартаке» семь лет и завоевал с клубом все трофеи на внутренней арене, однако накануне стало известно о том, что руководство отказалось продлевать с ним контракт.