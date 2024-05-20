Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил для себя сезон и назвал самый запомнившийся матч.

- Как отнеслись к назначению Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»? Помните его, как футболиста?

- Я смотрел Лигу чемпионов в то время, когда он играл. Видел, как он выступал в «Интере», забивал с центра поля. Как футболист – это легенда. Как тренер он тоже завоевал титулы. Будет интересно с ним поработать. Ждем, когда он приедет.

- То есть для вас это авторитетный тренер?

- Для меня любой тренер всегда авторитет, кто бы это ни был. Я всегда говорил, что каждый наставник, который был в моей карьере, что-то мне дал. Я всегда им благодарен. Бывают разные времена, но такова футбольная жизнь. Главное быть честным с самим собой, работать на максимуме, и тогда тренер будет тебя ценить.

- Слишкович остается в тренерском штабе «Спартака». Вас это радует?

- Да, мы рады. Владимир с нами уже очень долгое время. Знает нас и подход к каждому игроку. Хорошо, что он останется. Будет помогать нам, как сейчас.

- Как оцениваете этот сезон для себя?

- Будет еще одна игра, и тогда подведу итоги. Еще есть теоретические шансы на медали. Будем бороться до конца. В целом есть куда расти, куда развиваться. Надо работать над реализацией моментов. В последнее время у меня их было много. Хорошо, что их создаю. Осталось реализовывать.

- Какая игра запомнилась в этом сезоне больше всего?

- Интересный матч был с «Пари НН», 5:4. Думаю, зрители его запомнили. А так было много разных встреч, и удачных, и не удачных.

- В золотой гонке кто для вас фаворит?

- Последний тур все определит. Хорошо, что в этом сезоне такая интрига сохраняется до конца.

Елена Григорьевская