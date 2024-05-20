Карпукас - о своём будущем: «Подскажите, кому я интересен?»

Полузащитник столичного «Локомотива» Артём Карпукас, вероятнее всего, начнёт следующий сезон так же в составе «железнодорожников».

«Подскажите, кому я интересен? Я не знаю. Я думаю, вы больше знаете, чем я», - сказал сам футболист в интервью Metaratings.

В сезоне-2023/2024 в активе Карпукаса 22 матча в РПЛ и семь - в Кубке России. В этих встречах 21-летнему игроку не удалось отметиться результативными действиями.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

За тур до финиша первенства «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая на одно очко московский «Спартак».