Конате заявил, что покинет «Ахмат»

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что покинет грозненский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Остаюсь ли в «Ахмате»? Не-не-не, не остаюсь», — цитирует Конате «РБ Спорт».

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 34 матча, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

После 29 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков. До конца сезона грозненцам осталось провести одну игру.