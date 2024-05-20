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Конате заявил, что покинет «Ахмат»

20 Мая 2024 • 10:04 Комментировать
Факел
...
Ахмат
25.05 16:30

Нападающий «Ахмата» Мохамед Конате заявил, что покинет грозненский клуб по окончании нынешнего сезона.

«Остаюсь ли в «Ахмате»? Не-не-не, не остаюсь», — цитирует Конате «РБ Спорт».

В текущем сезоне Конате провёл за «Ахмат» 34 матча, в которых забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Контракт 26-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца июня нынешнего года.

После 29 проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата России «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков. До конца сезона грозненцам осталось провести одну игру.

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