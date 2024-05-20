Денисов: «У каждого фаната «Спартака» что-то произошло в сердце, когда увидели круг почёта для Джикии»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов в беседе с журналистами высказался об уходе капитана команды Георгия Джикии.

«Был момент, когда Джикия прощался - это грустно. Наверное, всем было грустно. Это очень трогательный момент. У каждого фаната «Спартака» что-то произошло в сердце, когда видели круг почета для Джикии», - передает слова Денисова «Спорт-Экспресс».

Ранее было объявлено, что 30-летний защитник покинет московский клуб на правах свободного агента. В составе «народной команды» Джикия провел 215 матчей, записав на свой счет пять забитых мячей и 11 голевых передач.