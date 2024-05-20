Гранат заявил, что боится сглазить «Динамо»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о возможном чемпионстве «бело-голубых», которые сейчас возглавляют турнирную таблицу РПЛ.

Гранат признался, что боится сглазить «Динамо», поэтому не хочет комментировать выступления команды. При этом футболист не согласился с мнением, что на «бело-голубых» висит проклятие.

«Даже когда я играл, были все шансы бороться за высокие места. Дело не в проклятии, а, наверно, в работе тренера и всей команды», — цитирует Граната «РБ Спорт».

Отметим, что прямо сейчас «Динамо» опережает своего ближайшего преследователя «Зенит» на два очка. В заключительном 30-м туре команда Марцела Лички встретится с «Краснодаром». Эта игра состоится 25 мая.