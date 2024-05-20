Литвинов рассказал, что думает о Джикии

«Георгий - капитан, лидер. Близко общаемся с ним, для меня он как старший брат. Прощание на поле прошло тепло, но я думаю, что мы с Георгием попрощаемся еще раз. Гудеть не будем, кофе выпьем», - передает слова Литвинова «Спорт-Экспресс».