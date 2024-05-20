Жоаозиньо: «Очень жалко, что «Сочи» вылетел»

Экс-футболист «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с журналистами высказался о вылете команды в Мелбет-Первую лигу после поражения от «Краснодара» (2:3) в рамках 29-го тура чемпионата страны.

«Очень жалко, что «Сочи» вылетел из высшей лиги, хотя два года назад команда завоевала серебряные медали. Надеюсь и верю, что клуб быстро, через год, вернется в Премьер-лигу», - передает слова Жоаозиньо «Спорт-Экспресс».

Перед заключительным туром Российской премьер-лиги сочинская команда с 23 баллами занимает последнее место в турнирной таблице. Южане отстают от зоны стыковых матчей на шесть очков.