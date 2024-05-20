Рахмоналиев рассказал, чего не хватило «Рубину» в игре со «Спартаком»

Полузащитник «Рубина» Умарали Рахмоналиев поделился мнением о поражении от «Спартака» (1:3) в матче 29-го тура чемпионата России.

«Я думаю, что в этом матче нам не хватило реализации своих моментов, а также сыграть на сто процентов в обороне», — цитирует Рахмоналиева «Чемпионат».

Также футболист призвал не винить в пропущенных мячах исключительно вратаря своей команды Юрия Дюпина, отметив, что ответственность за результат несёт весь коллектив.

После 29 туров РПЛ «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 41 очко. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне казанцы проведут 25 мая против «Сочи».