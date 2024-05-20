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Вахания рассказал, за счёт чего «Ростову» удалось обыграть «Балтику»

20 Мая 2024 • 09:15 Комментировать
Зенит
...
Ростов
25.05 16:30

Защитник «Ростова» Илья Вахания высказался о победе над «Балтикой» (2:1) в матче 29-го тура чемпионата России.

По мнению футболиста, южанам удалось добиться успеха за счёт выигранных единоборств и самоотдачи.

«Соперникам надо было отыгрываться, они пошли вперёд, но мы надёжно сыграли в обороне. Выигрывали борьбу, и за счёт этого, наверное, победили», — цитирует Ваханию «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Ростов», набравший 43 очка в 29 проведённых матчах, занимает шестое место в турнирной таблице. «Балтика», в свою очередь, идёт в зоне вылета на предпоследней 15-й строчке. До конца сезона этим командам осталось провести по одной игре.

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