Кассьерра вошёл в историю чемпионата России: удавалось ли кому-либо ещё забить пять голов в одном матче

Пять голов в исполнении Матео Кассьерры в матче «Зенита» против «Ахмата» заставили вспомнить о подобных случаях в чемпионате России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, кому и сколько времени потребовалось на то, чтобы поразить ворота противника в одном конкретном матче пять раз.

Впервые на выезде

За тур до финиша мотивированный победитель пяти последних сезонов РПЛ питерский «Зенит» в столице Чечни вполне предсказуемо добыл нужный результат. Лидер гонки бомбардиров, 27-летний колумбийский легионер питерского «Зенита» Матео Кассьерра, уже на исходе четвёртой минуты протолкнул мяч в рамку ворот «Ахмата». На тот момент ещё ничего не предвещало рождения своеобразного рекорда. Кассьерра, перебравшийся в Россию в 2021 году, первоначально в «Сочи», оформил пента-трик за 51 минуту, отметившись первым забитым мячом на 4-й минуте. Пять мячей до этого забивали в российском футболе только дважды. Причём оба раза подобного добивались представители хозяев поля.

Трижды за тридцать лет

Колумбиец мог стать первым автором шести мячей в чемпионате России. Для этого у него «в запасе» было 39 минут. Когда же ещё представится подобный случай? Ждать ещё тридцать лет? Именно столько исполнилось первому пента-трику, который «родился» в парке «Гренада», в городе Набережные Челны, где находится стадион «Камаз», а форвард одноименного футбольного клуба Виктор Панченко забил пять мячей в течение 64 минут в ворота владикавказской «Алании», руководимой Валерием Газзаевым. Валерий Георгиевич уже в следующем сезоне привёл осетинский клуб к первому «не московскому» чемпионству в России.

Спустя четыре года, в 1998 году, лидер провинциального российского футбола «девяностых» волгоградский «Ротор» одолел на старте сезона ярославский «Шинник». Ведущий атак волгоградского клуба Олег Веретенников покуражился вдоволь над соперником с волжских берегов. Для того чтобы забить пять мячей, ему потребовался фактически весь матч – 83 игровые минуты.

Авторы пента-триков в чемпионате России

Игрок Матч, результат Дата Времени потребовалось на 5 голов Матео Кассьерра «Ахмат» – «Зенит» – 1:5 19 мая 2024 47 (4,9,44,47,51) Виктор Панченко «Камаз» – «Алания» – 6:0 26 марта 1994 64 (12,15,40,60,76) Олег Веретенников «Ротор» – «Шинник» – 6:2 04 апреля 1998 83 (5,16,36,81,88)

Кассьерра — первый футболист в истории РПЛ, оформивший пента-трик

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