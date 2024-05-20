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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук рассказал, в какие команды РПЛ может перейти Джикия

20 Мая 2024 • 08:50 Комментировать

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о дальнейших перспективах защитника Георгия Джикии после ухода из «Спартака».

«Игрок большого уровня и хорошего качества, это 100%. Поэтому как минимум с пятого и ниже места команды обязаны брать его. Вот лидирующие команды, которые за что-то борются, - нужно думать», - поделился мнением функционер в эфире радио «Движение».

Напомним, что Джикия защищал цвета московского клуба с 2017 года. Вместе со «Спартаком» он становился чемпионом России. В нынешнем сезоне Премьер-лиги Георгий провел восемь поединков без голевых действий.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Орещук Георгий Джикия ещё теги
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