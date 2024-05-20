Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук высказался об уходе Джикии из «Спартака»

20 Мая 2024 • 08:32 Комментировать

Футбольный функционер Роман Орещук высказался об уходе защитника Георгия Джикии из московского «Спартака».

«Это лидер, душа команды, за ним тянулась вся команда. Они знали, что он не подведёт их не только на поле и не только в раздевалке, но и в обычной жизни. Георгий для этого «Спартака» - это легенда», - передает слова Орещука «Чемпионат».

Ранее было объявлено о решении «Спартака» расстаться с Джикией по завершении сезона-2023/2024. Цвета «народной команды» Георгий защищал с 2017 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ защитник провел восемь поединков, не отметившись голевыми действиями.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Орещук Георгий Джикия ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Криштиану Роналду установил новый рекорд В «Спартаке» приняли решение по вратарю Лунёву
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
Спортивные новости
Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
20.05.24 в 20:00
Пари НН Пари НН
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.25 3.25 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Мая
08:50 · Россия. Премьер-лига
Орещук рассказал, в какие команды РПЛ может перейти Джикия
08:32 · Россия. Премьер-лига
Орещук высказался об уходе Джикии из «Спартака»
08:26 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Рубина» Даку оценил место команды в РПЛ
08:21 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра высказался о пента-трике в ворота «Ахмата»
08:17 · Россия. Премьер-лига
Легионер «Зенита»: «Я очень хочу стать чемпионом!»
08:12 · Россия. Премьер-лига
Медведева: «Я верю в чемпионство «Динамо»
08:02 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Впервые вижу, чтобы так плохо судили «Зенит»
07:50 · Россия. Премьер-лига
Джикия обратился к болельщикам «Спартака» перед уходом
07:38 · Россия. Премьер-лига
Семак прокомментировал пента-трик нападающего «Зенита» Кассьерры
19 Мая
23:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» и «Локомотив» потеряли шансы на медали РПЛ
23:08 · Россия. Премьер-лига
Сергеев: «В последнем туре не будем смотреть на игру соперников»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Козлов может перебраться в Серию А слухи
22:38 · Россия. Премьер-лига
Жоаозиньо: «Я всегда говорил, что болею за «Краснодар»
22:35 · Россия. Премьер-лига
Суперкомпьютер определил фаворита в борьбе за чемпионский титул РПЛ
22:29 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Пять голов забить крайне сложно, я даже на тренировках столько не забивал» 3
Все новости
Рекомендуем