Орещук высказался об уходе Джикии из «Спартака»

Футбольный функционер Роман Орещук высказался об уходе защитника Георгия Джикии из московского «Спартака».
«Это лидер, душа команды, за ним тянулась вся команда. Они знали, что он не подведёт их не только на поле и не только в раздевалке, но и в обычной жизни. Георгий для этого «Спартака» - это легенда», - передает слова Орещука «Чемпионат».
Ранее было объявлено о решении «Спартака» расстаться с Джикией по завершении сезона-2023/2024. Цвета «народной команды» Георгий защищал с 2017 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ защитник провел восемь поединков, не отметившись голевыми действиями.
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