Форвард «Рубина» Даку оценил место команды в РПЛ

«Мы довольны положением в таблице. Это первый сезон, когда мы в РПЛ. Мы надеемся, что ЦСКА проиграет в следующей игре, а мы выиграем. Тогда можем подняться ещё выше в таблице», - передает слова футболиста «Чемпионат».