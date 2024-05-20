Форвард «Рубина» Даку оценил место команды в РПЛ

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку высказался о турнирном положении команды в Российской премьер-лиге. В последнем матче клуб на выезде проиграл московскому «Спартаку» со счетом 1:3.
«Мы довольны положением в таблице. Это первый сезон, когда мы в РПЛ. Мы надеемся, что ЦСКА проиграет в следующей игре, а мы выиграем. Тогда можем подняться ещё выше в таблице», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Перед заключительным туром чемпионата России «Рубин» с 41 очком занимает восьмое место в турнирной таблице. В последнем матче казанская команда на домашнем стадионе примет «Сочи».
Бан пользователя