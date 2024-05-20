Кассьерра высказался о пента-трике в ворота «Ахмата»

«Это большая радость. Мне не удавалось забить в нескольких матчах, поэтому очень хотелось уже сделать это. Круто, что всё получилось! Эти голы добавят мне уверенности, которая будет нужна в субботу», - передает слова колумбийца пресс-служба «сине-бело-голубых».