Кассьерра высказался о пента-трике в ворота «Ахмата»

В матче 29-го тура чемпионата России петербургский «Зенит» на выезде разгромно обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 5:1. Пятью забитыми мячами в составе гостей отметился нападающий Матео Кассьерра.
«Это большая радость. Мне не удавалось забить в нескольких матчах, поэтому очень хотелось уже сделать это. Круто, что всё получилось! Эти голы добавят мне уверенности, которая будет нужна в субботу», - передает слова колумбийца пресс-служба «сине-бело-голубых».
Кассьерра является лидером бомбардирской гонки чемпионата России. Нападающий поучаствовал в 27 матчах РПЛ и записал на свой счет 21 гол.
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