Легионер «Зенита»: «Я очень хочу стать чемпионом!»

Центрфорвард петербургского «Зенита» Матео Кассьерра высказался о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.
«Самое важное было победить. Впереди последний матч, и у нас много надежды и веры в свои силы, в то, что мы качественно выполним свою работу. Я очень хочу стать чемпионом!» - передает слова колумбийского футболиста клубная пресс-служба.
В рамках 29-го тура чемпионата страны «Зенит» на выезде крупно переиграл грозненский «Ахмат» со счетом 5:1. После этого матча петербургский клуб с 54 очками занимает второе место в таблице, отставая от лидера на два пункта.
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