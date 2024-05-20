Медведева: «Я верю в чемпионство «Динамо»

«Я верю в чемпионство «Динамо». Уверена, всё будет хорошо. Уверена, что в этом году «Динамо» станет чемпионом. Но пока что рано. Очень хотелось бы, всё возможно», - поделилась мнением Медведева в эфире телеканала «Матч ТВ».