Медведева: «Я верю в чемпионство «Динамо»

Известная российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о чемпионской гонке в Премьер-лиге.
«Я верю в чемпионство «Динамо». Уверена, всё будет хорошо. Уверена, что в этом году «Динамо» станет чемпионом. Но пока что рано. Очень хотелось бы, всё возможно», - поделилась мнением Медведева в эфире телеканала «Матч ТВ».
Перед заключительным туром Российской премьер-лиги «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым петербургский «Зенит» на два балла. В заключительном поединке чемпионата подопечные Марцела Лички на выезде сыграют против «Краснодара».
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