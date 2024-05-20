Генич: «Впервые вижу, чтобы так плохо судили «Зенит»

Комментатор Константин Генич высказался о судействе в поединке между грозненским «Ахматом» и петербургским «Зенитом» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги.

«Впервые вижу, чтобы в одном сезоне так плохо судили «Зенит». Пенальти же на Кассьерре?» - оставил сообщение комментатор в своих социальных сетях.

Напомним, что поединок прошел на стадионе в Грозном и завершился разгромной победой «Зенита» со счетом 5:1. Пятью голами в составе петербургского клуба отметился центральный нападающий Матео Кассьерра.

После 29 туров команда Сергея Семака идет на втором месте в таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка.