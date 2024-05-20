Джикия обратился к болельщикам «Спартака» перед уходом

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам «народной команды» перед своим уходом из клуба.
«Болельщики всегда поддерживали меня, они всегда по возможности были рядом. Огромное спасибо могу сказать только за всё, что они сделали, делают и будут делать для «Спартака», - передает слова капитана пресс-служба столичного клуба.
Напомним, что Джикия защищал цвета московского коллектива с 2017 года. В общей сложности Георгий провел за «Спартак» 214 поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и 11 голевых передач.
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