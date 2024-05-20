Семак прокомментировал пента-трик нападающего «Зенита» Кассьерры

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о пента-трике нападающего Матео Кассьерры во вчерашнем поединке против грозненского «Ахмата» (5:1) в рамках 29-го тура Премьер-лиги.

«Рад и за Кассьерру, и за команду. Нечасто такое встречается, что один игрок… даже хет-трик - это уже достижение», - передает слова специалиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

Стоит отметить, что колумбийский нападающий стал первым автором пента-трика в истории Российской премьер-лиги.

Перед заключительным туром «Зенит» с 54 баллами занимает второе место в турнирной таблице. Петербургский коллектив отстает от московского «Динамо» на два очка.