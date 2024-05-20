Космический Кассьерра и респект «Спартаку» за Джикию: Предпоследний тур РПЛ в деле

А раньше могли так выигрывать?

В 29-м туре РПЛ победили все команды из первой тройки. Они вдруг перестали играть в поддавки. Ну, «Динамо» уже несколько туров в них не играло, а вот «Зенит» и «Краснодар» соревновались, кто дольше будет не побеждать. В итоге синхронно сорвали свои неудачные серии.

«Динамо» побило в Москве «Крылья Советов». Горшков шикарно со штрафного сравнял счёт до состояния 1:1, но потом команда Лички ещё три забила. Капитан Бальбуэна разразился дублем, у Бителло и Нгамалё по голу, а Тюкавин впервые за семь туров забил ноль.

Учитывая победу «Динамо», если бы «Краснодар» и «Зенит» не выиграли в Сочи и Грозном соответственно, то «бело-голубые» праздновали бы досрочное чемпионство. Но «быки» решили проявить характер. Всё-таки захотелось им продлить себе мечты о чемпионстве. А «Сочи» – всё, вылетел.

Урок от «Динамо» и контрасты «Ахмата»

На быстрый гол Кривцова «барсы» отреагировали дублем Гуарирапы – этот парень явно собирается летом в топ-клуб. Тут бы поплыть «Краснодару» по старой памяти, а он вытащил себя за волосы. Сперцян реализовал пенальти, плюс победный мяч забил – не поверите – Мозес Кобнан Дэвид.

Получается, от 0:1 до 2:1 и в концовке до 2:3. «Динамо» так в предыдущем туре от «Балтики» в гостях отскочило. «Краснодару» было у кого поучиться. Теперь «чёрно-зелёные» обязаны побеждать «Динамо» в очном матче 30-го тура, чтобы иметь шансы на золото.

Шансы такие материализуются, если «Зенит» вдобавок не выиграет дома у «Ростова». А в 29-м туре питерцы громыхнули в Грозном. Какая была победная серия у «Ахмата»? Лучше вспомнить, как там «Балтика» 1:7 устроила. «Зенит» даже поскромней повёл себя – всего-то 1:5.

Кассьерре надоела критика, и он пента-трик оформил. Раньше в рамках РПЛ никогда такого не было – чтоб один игрок забивал целых пять голов за один матч. В гонке бомбардиров Тюкавин отстал от Кассьерры уже на шесть мячей. Может, догонит того в Краснодаре?

Дуэт Зобнина с Хлусевичем и тонущая «Балтика»

«Спартак» отдал дань уважения не только Джикии, но и Мозесу. Ну и правильно, что их разделять не стал. Обоим обеспечили душевные проводы на фоне победы 3:1 над «Рубином». Зобнин снова забил с передачи Хлусевича. Также отличились Бонгонда, Мартинс и Даку.

«Спартак» с «Локомотивом» потеряли шансы на медали. «Железнодорожники» обыграли «Факел». Лантратов творил сэйвы, а Сулейманов делал дубль – вот и 2:0. В последнем туре «Локомотиву» для гарантии четвёртого места хватит победы в Калининграде. «Спартак» же поедет в Оренбург.

«Балтике», чтобы, возможно, зацепиться на стыки, однозначно нужна победа в заключительном туре. Накануне она неудачно погостила в Ростове-на-Дону. Если в Кубке она там выиграла, то в чемпионате проиграла. Голы Щетинина и Роналдо весомее одного мяча Роберто Фернандеса. 2:1.

«Ростов» больше года забивает в каждом домашнем матче Премьер-лиги. «Пари НН» сегодня сыграет с ЦСКА, а «Урал» и «Оренбург» уже успели зарубиться на 3:3. «Шмели» летели дома 1:3 и нашли спасение от поражения. Судьба стыковых позиций, как обычно, решится в 30-м туре.

Кирилл Иванцов