«Спартак» и «Локомотив» потеряли шансы на медали РПЛ

В последнем туре Премьер-лиги «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» разыграют чемпионство. При этом каждая из этих команд уже обеспечила себе место в топ-3. После того, как «Зенит» в воскресенье обыграл на выезде «Ахмат», шансы на медали потеряли московские «Спартак» и «Локомотив».

«Локомотив» ещё может догнать «Краснодар» по очкам на третьей позиции в турнирной таблице. В личных встречах у команд паритет (1:1, 1:1), но при этом раскладе краснодарцы финишируют выше за счёт большего количества побед во всех матчах. Именно этот критерий идёт сразу после личных встреч.

Добавим, что в понедельник программу 29-го тура РПЛ закроет матч «Пари НН» - ЦСКА.

Суперкомпьютер определил фаворита в борьбе за чемпионский титул РПЛ

Что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару» для чемпионства