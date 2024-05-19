Сергеев: «В последнем туре не будем смотреть на игру соперников»

Форвард «Зенита» Иван Сергеев высказался о заключительном туре чемпионата России.

Перед финальным туром РПЛ «Зенит» отстает от лидирующего «Динамо» на два очка.

«Не будем смотреть на игру своих соперников. Нужно победить и смотреть на таблицу уже после финального свистка», — заявил Сергеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

В 30-м туре Российской премьер-лиги «Зенит» примет на своем поле «Ростов», а «Динамо» встретится в гостях с «Краснодаром».

Стоит сказать, что для завоевания трофея «сине-бело-голубым» необходимо обыграть дончан, а также болеть за победу «быков» над столичным клубом.