Атакующий полузащитник «Балтики» Данила Козлов может сменить клубную прописку.

Как утверждает Legalbet, в услугах 19-летнего футболиста заинтересован итальянский «Торино».

В текущем сезоне Козлов принял участие в 13 матчах за «Балтику», забил три мяча и стал автором четырех ассистов.

Трудовой договор Козлова с «Балтикой» рассчитан до середины 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 300 тысяч евро.

После 29 туров «Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.

В последнем туре РПЛ подопечные Сергея Игнашевича примут на своем поле «Локомотив».