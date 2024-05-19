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Козлов может перебраться в Серию А слухи

19 Мая 2024 • 22:50 Комментировать
Балтика
...
Локомотив Москва
25.05 16:30

Атакующий полузащитник «Балтики» Данила Козлов может сменить клубную прописку.

Как утверждает Legalbet, в услугах 19-летнего футболиста заинтересован итальянский «Торино».

В текущем сезоне Козлов принял участие в 13 матчах за «Балтику», забил три мяча и стал автором четырех ассистов.

Трудовой договор Козлова с «Балтикой» рассчитан до середины 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 300 тысяч евро.

После 29 туров «Балтика» занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.

В последнем туре РПЛ подопечные Сергея Игнашевича примут на своем поле «Локомотив».

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