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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жоаозиньо: «Я всегда говорил, что болею за «Краснодар»

19 Мая 2024 • 22:38 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Бывший нападающий «Краснодара» и «Динамо» Жоаозиньо ответил на вопрос о том, за кого будет болеть в чемпионской гонке.

«Я всегда говорил, что болею за «Краснодар». Я там долго играл и у меня только положительные впечатления. Надеюсь, что они смогут взять трофей!» — заявил Жоаозиньо изданию «Спорт-Экспресс».

По итогам 29 туров на вершине турнирной таблицы чемпионата России находится «Динамо», в копилке которого 56 очков. На второй строчке идет «Зенит» (54 очка), а замыкает тройку «Краснодар» (53 очка).

Стоит сказать, что в последнем туре РПЛ «Динамо» будет гостить у «Краснодара», а «Зенит» встретится у себя дома с «Ростовом».

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