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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Суперкомпьютер определил фаворита в борьбе за чемпионский титул РПЛ

19 Мая 2024 • 22:35 Комментировать

Эксперты из Opta с помощью суперкомпьютера просчитали шансы «Динамо» (56 очков), «Зенита» (54 очка) и «Краснодара» (53 очка) на чемпионство после предпоследнего тура Премьер-лиги.

Фаворитом в борьбе за титул считается «Динамо». Шансы команды Марцела Лички на чемпионство оцениваются в 50,5%. Шансы «Зенита» выиграть титул шестой год подряд составляют 30,9%. А шансы «Краснодара» впервые выиграть чемпионство оцениваются в 18,7%. В сумме получается 100,1%. Небольшие неточности, очевидно, связаны с округлением.

В заключительном туре «Краснодар» будет принимать «Динамо», а «Зенит» сыграет на своём поле против «Ростова».

Что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару» для чемпионства

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