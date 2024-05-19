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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин: «Пять голов забить крайне сложно, я даже на тренировках столько не забивал»

19 Мая 2024 • 22:29 Комментировать (2)
Ахмат
1:5
Зенит

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о пента-трике нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.

19 мая «Зенит» разгромил на выезде «Ахмат» со счетом 5:1. Все пять мячей в составе «сине-бело-голубых» забил Кассьерра.

«Пять голов забить крайне сложно в одном матче, я даже на тренировках не уверен, что столько забивал (смеется)», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, теперь Кассьерра поборется с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным за звание лучшего форварда РПЛ по итогам сезона.

После 29 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка.

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Комментарии (2) Все комментарии
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superzina
19 Мая 2024 в 22:35
1. Рамзан Ахматович знает с кем дружить
2. А ментов нигде не любят . Особенно в Чечне .
TEREX
19 Мая 2024 в 22:49
ай дружыще тоже заметил подвох..)) быки затопчут дынаму..а варела спакойна сальЁт ф питири.. и будит фсем щастья..)) а самая главная флегма будит самый титулованый припадаватиль фискультуры..)) а газпром паттвирдит статус расейскава топ клуба...))
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