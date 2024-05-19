Булыкин: «Пять голов забить крайне сложно, я даже на тренировках столько не забивал»

Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о пента-трике нападающего «Зенита» Матео Кассьерры.

19 мая «Зенит» разгромил на выезде «Ахмат» со счетом 5:1. Все пять мячей в составе «сине-бело-голубых» забил Кассьерра.

«Пять голов забить крайне сложно в одном матче, я даже на тренировках не уверен, что столько забивал (смеется)», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, теперь Кассьерра поборется с нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным за звание лучшего форварда РПЛ по итогам сезона.

После 29 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка.