Радченко назвал фаворита в чемпионской гонке РПЛ

Ветеран «Спартака» и «Зенита» Дмитрий Радченко отметил интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ, а также назвал своего фаворита в ней.

«Не припомню, когда у нас была подобная чемпионская гонка. Для болельщиков такая ситуация в чемпионате - это здорово. Очень трудно предположить, кто займет первое место, но, думаю, этой командой будет «Зенит», - приводит слова Радченко «РБ Спорт».

В 29-м туре подопечные Сергея Семака разгромили в Грозном «Ахмат», а лидирующий в списке бомбардиров РПЛ Маттео Кассьерра забил пять мячей.

За тур до конца первенства на титул по-прежнему претендуют три команды. При этом «Динамо» будет достаточно сыграть с «Краснодаром» вничью.