5 голов Кассьерры позволили «Зениту» разгромить «Ахмат»

После ряда неуверенных матчей «Зенит» имел последний шанс остаться в чемпионской гонке. Для этого нужно было обыграть «Ахмат» на выезде, при этом грозненцы подошли к игре после пяти побед подряд.

Уже на первых минутах фаворит повел - с правого края штрафной Вендел толком не пробил, но Маттео Кассьерра в борьбе затолкал мяч в сетку - 0:1. Несколько минут, и уже Дуглас Сантос плотно пробил в штангу, а вездесущий Кассьерра добил - 0:2. Мгновенный ответ соперника - Мохамед Конате получил мяч справа в штрафной, в борьбе с защитниками сохранил его и прошил голкипера - 1:2. Под перерыв Конате упустил шанс оказаться один на один с вратарем. А «Зенит» забил в ответ - после подачи Клаудиньо на дальнюю штангу забил все тот же Кассьерра ударом головой.

Во втором тайме после провала обороны «Ахмата» Иван Сергеев попал в кипера, а Кассьрра добил - 1:4. Через несколько минут форвард забил свой пятый мяч - оказался сам перед воротами, ушел с мячом левее голкипера и был точен - 1:5. В оставшееся время команды могли не раз отличиться, но счет не изменился.

«Зенит» идет на втором месте, отставая на два очка от «Динамо» и опережая «Краснодар» на один балл. «Ахмат» - 10-й.