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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пименов считает, что «Динамо» может побороться за чемпионство в следующем сезоне

19 Мая 2024 • 21:29 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Экс-игрок «Динамо» Руслан Пименов высказался о ближайших перспективах столичного клуба.

«Команда у «Динамо» хорошая, может, и в следующем сезоне за чемпионство поборется. Укрепить надо защитную линию — и все», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

По итогам 29 сыгранных туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 56 очков. Отрыв команды Марцела Лички от идущего на втором месте «Зенита» составляет два балла.

Стоит отметить, что для оформления чемпионского титула «Динамо» необходимо набрать всего одно очко в заключительном туре. 25 мая соперником «бело-голубых» станет «Краснодар».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Руслан Пименов

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Сегодня, 19 Мая
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