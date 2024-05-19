Пименов считает, что «Динамо» может побороться за чемпионство в следующем сезоне

Экс-игрок «Динамо» Руслан Пименов высказался о ближайших перспективах столичного клуба.

«Команда у «Динамо» хорошая, может, и в следующем сезоне за чемпионство поборется. Укрепить надо защитную линию — и все», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

По итогам 29 сыгранных туров «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Российской премьер-лиги, набрав 56 очков. Отрыв команды Марцела Лички от идущего на втором месте «Зенита» составляет два балла.

Стоит отметить, что для оформления чемпионского титула «Динамо» необходимо набрать всего одно очко в заключительном туре. 25 мая соперником «бело-голубых» станет «Краснодар».