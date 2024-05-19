«Ростов» больше года забивает в каждом домашнем матче РПЛ

В воскресенье, 19 мая, «Ростов» одолел на своём поле «Балтику» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Стоит сказать, что данный домашний матч стал 16-м подряд, в котором «Ростов» отличился забитым мячом. Последний раз дончане уходили с поля без голов 6 мая 2023 года, когда проиграли на своем поле воронежскому «Факелу» (0:2).

На данный момент «Ростов» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 43 очка в 29 встречах.

В заключительном туре нынешнего сезона подопечные Валерия Карпина сыграют на выезде с «Зенитом».