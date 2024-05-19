Что нужно «Динамо», «Зениту» и «Краснодару» для чемпионства

Имя чемпиона России определится в последнем туре. Титул разыграют «Динамо» (56 очков), «Зенит» (54 очка) и «Краснодар» (53 очка).

В заключительном туре «Краснодар» и «Динамо» сыграют друг с другом, а «Зенит» - против «Ростова». Давайте посмотрим, что нужно каждой из команд для финиша на первой позиции в турнирной таблице.

«Краснодар» станет чемпионом, если обыграет «Динамо», а «Зенит» потеряет очки. При равенстве очков краснодарцы будут выше динамовцев по результатам личных встреч.

«Зенит» станет чемпионом, если обыграет «Ростов», а «Динамо» проиграет.

«Динамо» станет чемпионом, если не проиграет «Краснодару». При равенстве очков динамовцы будут выше «Зенита» по результатам личных встреч.