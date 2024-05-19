Кассьерра приблизился к победе в бомбардирской гонке РПЛ

В воскресенье «Зенит» громит «Ахмат» на поле соперника. Героем поединка становится нападающий питерской команды Матео Кассьерра, который уже к 51-й минуте оформил пента-трик, то есть забил пять голов.

Таким образом, Кассьерра увеличил отрыв в бомбардирской гонке. В этом чемпионате колумбиец забил 21 гол. На второй позиции рейтинга бомбардиров располагается динамовец Константин Тюкавин с 15 голами, а тройку замыкает Джон Кордоба из «Краснодара», забивший 14 раз.

Судя по всему, именно Кассьерра станет лучшим бомбардиром чемпионата. После этого пента-трика догнать колумбийца практически нереально.