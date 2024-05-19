Песьяков ответил, уходит ли он из «Ростова»

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков высказался о своём уходе из донского клуба.

«Покидаю ли я «Ростов»? Да», — заявил Песьяков порталу «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что 35-летний вратарь отказался продлевать трудовой договор с «Ростовом». Ожидается, что Песьяков продолжит карьеру в самарских «Крыльях Советов».

Песьяков выступает за «Ростов» с 2017 года. В текущем сезоне он провел 24 матча во всех турнирах, пропустил 35 голов и семь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

На данный момент «Ростов» занимает шестое место в чемпионате России, сумев набрать 43 зачетных балла.