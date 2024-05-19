Кассьерра — первый футболист в истории РПЛ, оформивший пента-трик

Колумбийский нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал первым игроком, которому удалось забить пять мячей в рамках одного матча Российской премьер-лиги.

В эти минуты продолжается игра 29-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом». На данный момент «сине-бело-голубые» громят соперника со счетом 5:1. Автором всех пяти голов «Зенита» стал Кассьерра.

Ранее такое случалось только два раза в рамках чемпионатов России — в 1994 году пять мячей забил Виктор Панченко («КАМАЗ»), а в 1998 году таким достижением отметился Олег Веретенников («Ротор»).

Текстовая трансляция матча «Ахмат» - «Зенит» доступна на портале LiveResult.

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