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Комличенко отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив»

19 Мая 2024 • 20:29 Комментировать
Зенит
...
Ростов
25.05 16:30

Форвард «Ростова» Николай Комличенко высказался о возможном трансфере в московский «Локомотив».

Ранее появилась информация, что «железнодорожники» проявляют интерес к 28-летнему игроку.

«У меня не последний матч на «Ростов Арене». Слухи про «Локомотив» — неправда? Слухи-слухи», — приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 30 матчах во всех турнирах, забил шесть голов и записал на свой счет три результативные передачи.

Трудовой договор Комличенко с «Ростовом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4,5 миллиона евро.

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