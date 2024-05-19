Защитник «Рубина» Мацей Рыбус в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил прошедший сезон для себя и своей команды.
- Как оцените сезон для «Рубина»? Насколько вы довольны той позицией в таблице, которую занимает команда?
- Считаю, «Рубин» хорошо смотрелся в этом сезоне и занимает неплохое место, но у нас есть еще одна игра. Нужно дома взять три очка.
- Своей игрой довольны?
- Нет. Я пропустил почти весь сезон по травме и только недавно восстановился, под конец чемпионата. Немного обидно, потому что хотелось поиграть. Но все равно надо сейчас набирать кондиции, потому что они еще не стопроцентные.
- Какой матч запомнился в этом сезоне больше всего?
- Предыдущий с «Ростовом», где я забил мяч. Это были большие эмоции для меня.
- Матч со «Спартаком» был для вас особенным, учитывая спартаковское прошлое?
- Да нет. Я в этой команде провел не так много времени. Всего один сезон. Для меня принципиальнее встречи с «Локомотивом». До сих пор слежу за этой командой. Хочется, чтобы у нее все получалось. «Железнодорожники» играют в хороший футбол. У них еще сохраняются шансы на медали.
- Кто выиграет золото РПЛ?
- Я думаю, «Динамо» не упустит свой шанс.
Елена Григорьевская
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