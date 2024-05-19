Игнатов: «Никто не скажет о Джикии плохого слова, его уход – это грустный момент»

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением и эмоциями от ухода из команды капитана Георгия Джикии.

- Какие эмоции от проводов Джикии?

- Конечно, это грустный момент. Георгий – настоящий человек, капитан и лидер. Он многое сделал для «Спартака», внес неоценимый вклад в команду. Мы проводили его на хорошей ноте. Он получил заслуженную награду лучшего игрока матча. В «Спартаке» у него был хороший период. Я желаю ему только удачи. Тепло и хорошо отношусь к Георгию, потому что когда я только пришел в команду, он меня поддерживал. Он чуть пораньше пришел в «Спартак». Мы провели большой период в команде вместе. Тяжело, конечно, что он уходит.

- Трудно представить, кто в «Спартаке» может взять на себя его лидерские функции. Есть в команде такие ребята?

- Посмотрим. Будет интересно.

- Джикия сказал после матча, что позвал команду в ресторан.

- Да, он пригласил. Обязательно придем всей командой и проводим его.

- Подарок команда уже приготовила?

- Это секрет.

- Когда вы узнали, что он уходит?

- За пару дней до сегодняшнего матча. Поэтому мы узнали чуть пораньше остальных. Впереди еще целая неделя вместе. Постараемся ее провести в хорошей обстановке, с улыбками, чтобы хорошо проводить нашего капитана.

- Георгий сказал журналистам, что после ухода Абаскаля у него была надежда, что он останется в команде. Вас не шокировало само решение о его уходе?

- Когда ты профессиональный футболист, то никогда не знаешь, что может произойти. Нужно быть готовым. Болельщики, игроки, руководство и тренерский штаб – все ему благодарны. Никто не скажет о нем плохого слова.

Елена Григорьевская