После резвого старта матча 29-го тура Премьер-лиги «Ахмат» и «Зенит» заметно успокоились, и четвёртый гол в этом поединке был забит перед уходом команд на перерыв. Клаудиньо с правого фланга доставил мяч к дальней штанге, а там Матео Кассьерра продавил опекуна и отправил мяч в сетку ворот соперника. Это уже третий гол в матче для форварда «Зенита». У соперника ранее отличился Мохамед Конате. Счет в игре 1:3. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
Кассьерра оформил хет-трик в первом тайме матча с «Ахматом»
Новости по матчу
Сегодня, 19 Мая
18 Мая
17 Мая
16 Мая
16:45Агент Селюк — о будущем Конате: «Мохамед может продолжить карьеру как в России, так и за рубежом» 1
15 Мая
14 Мая
13 Мая
12 МаяПоказать ещё
Бонусы букмекеров
В «Реале» изменили решение по Модричу и Кроосу Назван возможный следующий клуб Джикии в РПЛ Президент «Реала» Перес принял решение о будущем Модрича Лунин сказал Анчелотти, как отреагирует на выход Куртуа в финале Лиги чемпионов Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Барселона» нашла известного тренера на замену Хави Бубнов назвал точный счёт матча «Ахмат» - «Зенит» Сборная Франции опубликовала заявку на Евро-2024 Клопп: «В финале Лиги чемпионов – 2022 у этого чёртового Куртуа было 12 рук» Криштиану Роналду установил новый рекорд
«Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новостиНемков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Швёнтек выиграла турнир в Риме, переиграв в финале Соболенко Янчук поделился ожиданиями от поединка между Швёнтек и Соболенко на турнире в Риме «Это интересный опыт»: Терещенко высказался о назначении Гру на пост тренера «Трактора» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Новости
Сегодня, 19 Мая
20:29 · Россия. Премьер-лигаКомличенко отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив»
20:20 · Россия. Премьер-лигаРыбус высказался о том, кто выиграет золотые медали РПЛ эксклюзив
19:24 · Россия. Премьер-лигаИгнашевич: «Чтобы здесь побеждать и набирать очки, нужно реализовывать хотя бы то, что есть»
Рекомендуем
Бан пользователя