Кассьерра оформил хет-трик в первом тайме матча с «Ахматом»

После резвого старта матча 29-го тура Премьер-лиги «Ахмат» и «Зенит» заметно успокоились, и четвёртый гол в этом поединке был забит перед уходом команд на перерыв. Клаудиньо с правого фланга доставил мяч к дальней штанге, а там Матео Кассьерра продавил опекуна и отправил мяч в сетку ворот соперника. Это уже третий гол в матче для форварда «Зенита». У соперника ранее отличился Мохамед Конате. Счет в игре 1:3. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.