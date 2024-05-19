Маслов: «Мы опечалены уходом Джикии»

Защитник «Спартака» Павел Маслов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о приходе нового главного тренера Деяна Станковича, а также о том, как команда проводила Георгия Джикию.

- Сегодня был прощальный матч для Джикии. Как команда проводила Георгия?

- Тепло. Мы устроили ему овации на поле. Но в любом случае это грустный момент, потому что Георгий – легенда клуба. Мы опечалены его уходом.

- Что было в раздевалке после матча? Может, теплые слова сказали?

- У нас еще будет прощальный ужин. Соберемся все вместе. А в раздевалке мы поаплодировали друг другу, сказали спасибо, потому что Джикия – это веха в истории «Спартака». По-другому не скажешь.

- Как узнали, что он уходит?

- Мы были в зале для физподготовки. Он собрал нас и сказал, что принято такое решение. Сказал, что хочет, чтобы мы первые узнали об этом, до того, когда эта информация утечет куда-то в СМИ.

- Как восприняли новость о назначении Станковича?

- Это было неожиданно, но пока никак не восприняли. Не знакомились с ним.

- Какую-то информацию о нем наверняка знаете.

- Ничего еще не смотрели, потому что сезон продолжается. Знаем, кому он забивал, его игру тоже видели.

- Тот факт, что он тренировал «Црвену Звезду», облегчит его приход в «Спартак», ведь болельщики точно воспримут его позитивно?

- Для болельщиков этот факт однозначно пойдет в плюс. У нас схожая культура, есть некое понимание языка. Это сыграет на руку.

Елена Григорьевская