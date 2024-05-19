«Зенит» потерял капитана в матче с «Ахматом»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил травму в матче 29-го тура чемпионата России с «Ахматом».

Бразильский футболист вышел на поле в стартовом составе своей команды, однако уже на 19-й минуте был заменен из-за травмы. Вместо Сантоса на поле вышел Вячеслав Караваев.

Игра между «Ахматом» и «Зенитом» продолжается в эти минуты. На данный момент счет в матче 2:1 в пользу «сине-бело-голубых». Гости резво начали и быстро забили два гола, однако грозненцы смогли отыграть один мяч.

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