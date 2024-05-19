Карпин: «Если кратко - ничего не понравилось во втором тайме»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Вы часто подчеркиваете, что результат не всегда важен настолько, насколько важна игра. Иногда при положительном результате вас расстраивает игра. Как сегодняшняя игра «Ростова»?

- Сказать, что полностью устроила - точно нет. Если первый тайм еще более-менее, не полностью, то второй тайм не понравился.

- Что не понравилось?

- Всё, абсолютно всё. Ни как оборонялись, ни как атаковали. Разбор игры буду делать? Если краткий - ничего не понравилось.

- Голенков в какой-то момент стал играть вместе с Комличенко, чуть левее. Понятно, что нет Мохебби, нет Комарова. Как вам в такой формации Голенков?

- Да он уже последних игр 5-6, часто мы делаем эту замену. Комличенко выходит, и Голенков смещается чуть левее при обороне. При атаке два нападающих. Это не в первый раз, что здесь оценивать? Что есть, то есть.

- Дебют Азнаурова. Голевую передачу сделал, но несколько раз по ходу первого тайма ему от вас прилетало. Как оцените его игру сегодня?

- Нормально, так скажем. Голевая - не голевая. Могло быть голевых больше, так, на всякий случай. Оценивать по голевым передачам или каким-то там действиям смысла нет. Нормально. Надо прибавлять.

- Во всем?

- Во всем.

- Когда в конце второго тайма перестроились на три центральных защитника, как вам игра «Ростова» после этого?

- Всю игру мы играли в три центральных.

- Здесь полноценно. Понятно, что Глебов выпускался.

- То же самое, ничего нового.